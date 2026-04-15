La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), dio a conocer que el ingreso del frente frío número 44 sobre el norte del país, generará rachas de hasta 55 kilómetros por hora (km/h) en la región centro-sur del estado, durante las próximas 48 horas.

Dichas condiciones se sentirán con mayor intensidad en localidades de los municipios de Guachochi, Balleza, Delicias y Parral, lo que favorecerá la formación de tolvaneras.

Además se prevén precipitaciones en las zonas sureste y noreste, mismas que podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Respecto a las temperaturas máximas, se estiman valores de 32 grados centígrados (°C) en Ojinaga y Delicias, 29°C en Chihuahua y Parral, 26°C en Juárez y de 19ºC en Bocoyna y Madera.

Este jueves la masa de aire frío asociada al frente 44 y la aproximación de un nuevo sistema frontal al noroeste del país, reforzará la inestabilidad atmosférica, por lo que las ráfagas podrían superar los 55 km/h en Juárez, Ahumada, Casas Grandes y en la capital.

Esta situación incrementará el riesgo de formación tolvaneras en tramos los carreteros Ahumada a Juárez, Juárez a Ascensión y en la vía corta de Chihuahua a Parral.

Las temperaturas máximas serán de 33°C en Camargo y Jiménez, y de 31°C en la ciudad de Chihuahua.