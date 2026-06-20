Con el objetivo de impulsar acciones conjuntas en materia educativa, cultural y de vinculación, el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua (Conalep) y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), a través de la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México (EAHNM), firmaron un convenio de colaboración y cooperación institucional.

El acto protocolario se llevó a cabo en las instalaciones del Conalep Plantel Chihuahua I, donde representantes de ambas instituciones refrendaron su compromiso de trabajar coordinadamente.

Esta alianza busca fortalecer la formación del alumnado y promover proyectos de interés común en beneficio de la comunidad educativa y cultural de la entidad.

El director general del Conalep, Omar Bazán Flores, destacó que esta vinculación ampliará las oportunidades de desarrollo para las y los estudiantes, abriendo espacios para el servicio social, prácticas profesionales y proyectos que contribuyan a su formación integral.

Por su parte, Cristina Núñez Gutiérrez, directora administrativa de la EAHNM, señaló que este acuerdo representa una oportunidad idónea para acercar a las nuevas generaciones al conocimiento, conservación y difusión del patrimonio histórico y cultural de México.

A través de este instrumento jurídico, ambas instituciones promoverán programas conjuntos de investigación, difusión cultural, intercambio de información, capacitación, conferencias y talleres que favorezcan el desarrollo social de Chihuahua.