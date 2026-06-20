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Cerrarán vialidades para colocar puente peatonal en el suroriente

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Este próximo domingo se llevará a cabo la colocación de un puente peatonal en el bulevar Manuel Talamás Camandari, entre Libramiento y Refugio de la Libertad, por lo que se realizarán algunos cierres y desviaciones en esa zona.

Uno de los cierres se efectuará en el bulevar Manuel Talamás Camandari de oriente a poniente, por lo que se tendrán que incorporar a la calle Refugio de la Libertad hacia el norte y seguir por Libramiento.

Asimismo, será suspendida la circulación en Libramiento de sur a oriente, por lo que se habilitará el tránsito vehicular hacia el norte para incorporarse a la Santiago Troncoso. De igual manera, sobre Libramiento de poniente a oriente, se desviará la circulación hacia el norte para seguir por la Santiago Troncoso hacia el oriente, e incorporarse al bulevar Talamás Camandari por Mesa Central.

Finalmente, al ingresar a la parte baja del distribuidor de norte a sur, se desviará la circulación hacia el sur para ingresar a la calle Mar del Sur.

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Los trabajos iniciarán a las 06:00 horas y estarán concluyendo alrededor del mediodía, por lo que la Coordinación General de Seguridad Vial llama a la ciudadanía a transitar con precaución, tomar en cuenta los tiempos de traslado, atender los señalamientos viales y las indicaciones de los agentes.

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