Con el fin de contribuir como cada año en la Colecta Nacional 2026 de la Cruz Roja Mexicana, el Congreso del Estado de Chihuahua entregó un cheque simbólico con un donativo por la cantidad de 133 mil 272 pesos.

Esta colecta tiene como objetivo financiar los servicios gratuitos médicos que brinda la Cruz Roja Mexicana, así como la ayuda humanitaria en casos de desastres naturales y/o emergencias en diversas regiones del país.

El presidente del Congreso local, el diputado Guillermo Ramírez dijo que esta aportación a la Cruz Roja Mexicana habla del humanismo que se tiene por parte de las y los trabajadores y del compromiso de contribuir con las causas.

“En tiempos en donde se cuestiona a las instituciones, también es importante reconocer la labor a favor de las y los ciudadanos…significa una labor incansable y noble que salva vidas en el Estado de Chihuahua; es un honor tener por tercer año consecutivo un reconocimiento por aportar”, concretó.

Luis Carlos Aguilera, Coordinador General Estatal de la Cruz Roja Mexicana, dijo que cada peso que se aporta a esta causa, ayuda a que miles de personas puedan ser atendidas gracias a que se cubren los gastos operativos de los servicios médicos que se brindan.

Por su parte, Ottofriderch Rodríguez, Secretario de Administración del Congreso reconoció a cada una y uno de los trabajadores, así como legisladores que contribuyeron con alguna cantidad económica y con ello, garantizar la labor de las y los voluntarios que forman parte de dicha institución.

En este sentido, Óscar Armando Corral Pérez, Delegado Estatal de la Cruz Roja Mexicana, entregó un reconocimiento y el Distintivo Diamante al personal del Poder Legislativo por el apoyo dado a la institución.

Cabe mencionar que este Distintivo Diamante, es el tercero que recibe el Congreso del Estado y sus colaboradores, como parte del respaldo que se brinda anualmente.

En este evento, estuvieron presentes: Clara Luz Amaya, Coordinadora del Voluntariado de Damas; Luis Carlos Aguilera, Coordinador General Estatal de la Cruz Roja Mexicana; Mauricio Ruíz, Tesorero del Consejo Directivo Estatal de la Cruz Roja; Juan Manuel Talamás, Secretario del Consejo Directivo de la Cruz Roja; Óscar Armando Corral, Delegado de la Cruz Roja.

Además, las autoridades del Congreso del Estado: Flor Quezada, Directora de Finanzas y Administración; Judith Estrada, Directora de Recursos Humanos; Ottofriderch Rodríguez, Secretario de Administración, así como el diputado Guillermo Ramírez, Presidente del Poder Legislativo.