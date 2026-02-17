Para este martes se espera un ambiente fresco durante la mañana y templado por la tarde, con temperaturas que alcanzarán una máxima cercana a los 20 grados centígrados y una mínima aproximada de 6 grados, informó la Dirección General de Protección Civil. Las condiciones generales serán estables, con baja probabilidad de lluvias.

El pronóstico indica que la posibilidad de precipitación pluvial se mantiene entre 0 y 3 por ciento, por lo que no se contemplan lluvias relevantes en la región. Sin embargo, se recomienda a la población mantenerse atenta a cualquier actualización meteorológica.

En cuanto al viento, se prevén velocidades de entre 5 y 27 kilómetros por hora, con rachas que podrían oscilar entre los 28 y 75 km/h. Se anticipa un aumento gradual en su intensidad conforme avance la mañana, registrándose los picos más altos alrededor de las 12:00 y las 16:00 horas; después de ese periodo, la velocidad disminuirá paulatinamente hasta las 22:00 horas.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional informó que el frente frío número 35 se desplazará sobre el noroeste y norte del país, donde interactuará con una vaguada polar y la corriente en chorro subtropical.

Esta combinación de sistemas generará rachas fuertes a muy fuertes de viento, descenso de temperatura, así como chubascos y lluvias intensas en dichas regiones. Además, se prevén condiciones para la caída de nieve o aguanieve en la sierra norte de Baja California, por lo que se exhorta a la población a extremar precauciones.