Los Indios de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) no solo ganaron; sometieron. En una exhibición de pitcheo que rozó la perfección y una ofensiva oportuna, la escuadra juarense «domó» a los Zorros del Centro de Enseñanza Técnica y Superior (CETYS), campus Mexicali este 21 y 22 de febrero.

Con un juego de una sola salida –knockout– el sábado y un duelo de estrategias el domingo, los dirigidos por Carlos Alfredo Lozoya Chacón enviaron un mensaje claro al béisbol de la Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas (CONADEIP): La frontera tiene dueño y su nombre es UACJ.

Omar Muñoz: Un brazo de hierro

La jornada sabatina no fue un juego, fue un monólogo. El lanzador Omar Muñoz se convirtió en la pesadilla de los cachanillas al trabajar la ruta completa (7 entradas) bajo la regla de la misericordia.

El marcador de 10-0 se quedó corto ante la estadística individual de Muñoz:

Bateadores enfrentados: 21

Imparables permitidos: 1 (Sólida labor para rozar el «no-hitter«)

Ponches: 13

Pasaportes: 2

El control de Muñoz fue el cimiento sobre el cual la ofensiva de Lozoya pudo castigar sin presión, terminando el encuentro por la vía rápida y dejando a la visita sin respuesta alguna.

El domingo de la barrida

Aunque el segundo duelo fue más cerrado en la pizarra, el destino fue el mismo. Con una victoria de 3 carreras por 0, los universitarios demostraron que saben ganar juegos de pitcheo y defensa. Esta victoria no solo significó la barrida en la serie, sino que marca la tercera victoria consecutiva de la tribu en el torneo de la CONADEIP, consolidando un arranque de temporada que ilusiona a la afición local.

Dato clave: La efectividad del pitcheo juarense fue tal que, en 16 entradas totales de juego durante el fin de semana, la escuadra de Mexicali fue incapaz de anotar una sola carrera.

“Con estas victorias aseguramos de quedar en el primer lugar de la Conferencia Noroeste, lo que nos pone en la siguiente estancia de este Torneo CONADEIP. Ahora, vamos a jugar la Serie Nacional, donde asistirán los ocho mejores equipos del país de las diferentes zonas, solo que vamos a la espera de conformación de fechas, adelantando que la sede será la ciudad de Tijuana; ahora como parte de nuestra fase de preparación será nuestra participación en el Torneo Regional de Primera Fuerza, aquí, en Ciudad Juárez”, declaró Lozoya Chacón.