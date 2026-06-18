La Dirección General de Protección Civil informó que durante las últimas 24 horas se atendieron 33 servicios por parte del Departamento de Bomberos y 20 servicios Rescate Municipal, destacando los daños ocasionados por las fuertes rachas de viento registradas en la ciudad.



Uno de los servicios más relevantes se registró en el cruce del bulevar Fundadores y Senderos de Occidente, en el fraccionamiento Senderos de Oriente, donde personal de emergencia acudió tras el reporte de múltiples postes derribados.



Al llegar al lugar, los elementos procedieron a resguardar el perímetro y recabar información sobre los daños, confirmando la caída de 11 postes de concreto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), los cuales sostenían líneas de distribución de 13 mil 500 volts, además de cableado de telecomunicaciones.



De acuerdo con el reporte, los postes colapsaron a consecuencia de los fuertes vientos que afectaron diversos sectores de la ciudad. En el sitio permanecen trabajando dos cuadrillas de la paraestatal para restablecer el servicio y realizar las reparaciones correspondientes.



Las autoridades señalaron que no se reportaron personas lesionadas ni daños a viviendas, por lo que el incidente dejó únicamente afectaciones materiales y la interrupción del suministro eléctrico en parte del sector.



Protección Civil exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y reportar cualquier situación de riesgo al número telefónico de emergencias 911.