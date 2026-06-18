Tras asumir la Presidencia Municipal de Juárez, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, reiteró su compromiso de mantener la continuidad de la administración y trabajar por el bienestar de la población y la transformación de Juárez.



Durante la Sesión Extraordinaria de Cabildo número 15, en la que se aprobó la licencia solicitada por Cruz Pérez Cuéllar para separarse del cargo, Ortiz Orpinel agradeció la oportunidad de servir a la comunidad y aseguró que su administración dará seguimiento al Plan Municipal de Desarrollo construido desde la primera gestión del ahora alcalde con licencia.



“Tenemos muy claro que debemos dar continuidad al trabajo, no a las ocurrencias; existe un plan de desarrollo elaborado con la participación ciudadana y seguiremos trabajando sobre esa base”, afirmó.



Expresó que el compromiso es seguir trabajando, por ello solicitará a todo el gabinete municipal redoblar esfuerzos para mantener el ritmo de trabajo y responder a las necesidades de una ciudad que, durante muchos años fue relegada.



Para ello también se reunirá con los directores de las dependencias municipales, a fin de solicitar que se le dé continuidad a los proyectos ya establecidos y desde las primeras horas de mañana jueves se harán recorridos de supervisión en las obras que actualmente ejecuta el Gobierno Municipal.



Aunado a ello se harán algunos ajustes administrativos derivados de su cambio de funciones, ya que hasta este miércoles se desempeñaba como secretario del Ayuntamiento y se deberá elegir a la persona ideal para que tome ese cargo.



En lo que respecta al tema de seguridad pública, dijo que la estrategia seguirá basada en la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno y en el fortalecimiento de las acciones preventivas mediante programas sociales y trabajo comunitario.



El principal reto será mantener el ritmo de transformación que actualmente vive Ciudad Juárez, además de que será una prioridad concluir las obras contempladas en el presupuesto aprobado para este año, garantizando que los proyectos se entreguen en tiempo y forma para beneficio de la ciudadanía, aseguró.



Este ha sido y será un gobierno enfocado al bienestar de la comunidad, por ello se tendrá un diálogo abierto con toda esfera de gobierno para así fortalecer la coordinación institucional en beneficio de Ciudad Juárez, añadió.