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Festejará la FEM del “Día de la Niñez”, con temática de Lucha Libre

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Como cada año y con el objetivo de consentir a los más pequeñitos, la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, Zona Norte, realizará el festejo del “Día de la Niñez”, y en esta ocasión la temática será de lucha libre.

Todos los niños y niñas, están invitados a disfrutar de alimentos, regalos, sorpresas y más.

El evento se llevará a cabo el próximo sábado 25 de abril en las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, ubicada en bulevar Zaragoza #672, en la colonia Salvárcar, en un horario de 10 de la mañana a 3 de la tarde.

Aunque la invitación es abierta, para poder formar parte del evento, es necesario que las madres o padres de familia acudan a la institución por los pases de entrada, los cuales se entregarán en horario de 9:00 de la mañana a las 8:00 de la noche.

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Además, la Coordinadora Regional de la FEM, Yubia Yumiko Ayala Narváez, invitó a las y los niños, a asistir con máscara, disfraz o algo alusivo al deporte de la lucha libre, para disfrutar de la exhibición que les tienen preparada.

Agregó que espera que la niñez que forma parte de la atención integral que brinda la Fiscalía, se divierta en el convivio, y adelantó que durante el evento podrán conocer las instalaciones y a todas las personas que hacen posible este trabajo.

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