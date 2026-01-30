jueves, enero 29, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » Gobierno Municipal refuerza apoyo a Comités de Vecinos con entrega de despensas
Portada

Gobierno Municipal refuerza apoyo a Comités de Vecinos con entrega de despensas

by Salvador Miranda
written by Salvador Miranda 0 comments

El Gobierno Municipal de Ciudad Juárez, encabezado por el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, continúa fortaleciendo el trabajo comunitario mediante el respaldo permanente a los Comités de Vecinos, a través de acciones coordinadas por la Dirección General de Desarrollo Social.
El titular de la dependencia, Hugo Alberto Vallejo Quintana, informó que este jueves se llevó a cabo la entrega de despensas a diversos Comités de Vecinos ubicados en distintas zonas de la ciudad, como parte de los programas de apoyo social impulsados por la administración municipal.
Durante la jornada, Vallejo Quintana realizó un recorrido por los puntos de entrega para supervisar personalmente el desarrollo de la actividad y garantizar que los apoyos llegaran de manera directa a las familias beneficiadas.

You Might Also Like

You may also like

Realiza Fiscalía Noroeste conversatorio para fortalecer la procuración de justicia

Incinera FGR más de 300 kilos de narcóticos en Chihuahua

Continúa Municipio apoyando a ex empleados de maquiladoras

La Dirección de Regulación Comercial da continuidad al Operativo de Reordenamiento Urbano...

Datos biométricos en manos del gobierno: el mayor riesgo para la libertad...

Avanza la JMAS con desazolve del sistema de drenaje de Villa Residencial...