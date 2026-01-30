El Gobierno Municipal de Ciudad Juárez, encabezado por el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, continúa fortaleciendo el trabajo comunitario mediante el respaldo permanente a los Comités de Vecinos, a través de acciones coordinadas por la Dirección General de Desarrollo Social.

El titular de la dependencia, Hugo Alberto Vallejo Quintana, informó que este jueves se llevó a cabo la entrega de despensas a diversos Comités de Vecinos ubicados en distintas zonas de la ciudad, como parte de los programas de apoyo social impulsados por la administración municipal.

Durante la jornada, Vallejo Quintana realizó un recorrido por los puntos de entrega para supervisar personalmente el desarrollo de la actividad y garantizar que los apoyos llegaran de manera directa a las familias beneficiadas.