Servicio, compromiso y solidaridad son algunos de los valores que la comunidad universitaria pone en práctica. Como prueba de ello, son los estudiantes de los programas de Enfermería, Psicología, Trabajo Social, Nutrición y Odontología que participaron en Ferias de Salud Escolar del semestre enero-junio 2026. En esta ocasión, visitaron la Escuela Primaria Octavio Paz Lozano, ubicada en la colonia Ampliación Fronteriza, el 28 de enero, y brindaron atención a 370 niñas y niños.

Los estudiantes ofrecieron servicios de atención médica, tales como la toma niveles de saturación, frecuencia cardiaca, talla y peso para la detección de posibles casos de desnutrición u obesidad. También se impartieron pláticas informativas del Plato del Buen Comer y de la Jarra del Buen Beber. Estas herramientas permiten dar a conocer las cantidades correctas de alimentos y bebidas que se deben consumir.

Como parte de las charlas informativas, los alumnos compartieron la técnica correcta del cepillado dental, una acción que previene desde temprana edad los problemas dentales. Aunado al cuidado dental, se llevó a cabo la detección de caries y realización de pulpotomías, pulpectomías, extracciones dentales y aplicación de flúor. Finalmente, en el área psicológica se ofreció información sobre la conducta y la importancia de los valores en el ámbito escolar.

La Feria de Salud Escolar se organizó a través de la Dirección General de Vinculación, Intercambió y Responsabilidad Social, y la Subdirección de Responsabilidad Social Universitaria. “La importancia de las Ferias de Salud es que permiten que los alumnos revisen a los niños y les realicen un diagnóstico de salud, una acción de suma importancia para el bienestar.

De esta manera los padres de familia pueden tener una valoración sobre el estado de salud de sus hijos. También se les dan recomendaciones a los padres sobre la alimentación, valores, cepillado de dientes, entre otras acciones”, explicó Arturo Herrera Robles, subdirector de Responsabilidad Social.

Agregó que los alumnos que participan en esta actividad ponen en práctica sus conocimientos al ofrecer sus servicios a la comunidad, acompañan a los infantes y llevan un registro.