Con el objetivo de reforzar la cultura de prevención y garantizar la seguridad de la comunidad universitaria, la Subdirección de Seguridad e Higiene de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) llevó a cabo el Curso de Protocolo de Seguridad e Higiene – Simulacro 2026.

La capacitación se realizó este viernes 20 de febrero en la Sala Chihuahua de Rectoría, donde brigadistas del inmueble participaron en una jornada intensiva enfocada en protocolos de actuación ante distintas contingencias.

La Dra. Katya Aimee Carrasco Urrutia, subdirectora de Seguridad e Higiene de la UACJ, explicó que el curso se imparte cada semestre —dos veces al año— como parte de la preparación obligatoria para los simulacros establecidos por la normatividad vigente.

Comentó que durante la sesión se abordaron tres ejes fundamentales: los protocolos de evacuación de inmuebles, la actuación ante un conato de incendio y las estrategias para el rescate de una persona que pudiera quedar atrapada en un espacio confinado, ya sea por un derrumbe, un sismo u otra contingencia.

Actualmente, la Universidad cuenta con 26 protocolos de actuación específicos para responder a diferentes escenarios de emergencia, lo que permite una intervención organizada, eficiente y con responsabilidades claramente definidas.

En esta primera capacitación del año fueron convocados los brigadistas del edificio de Rectoría; sin embargo, la estrategia contempla la participación de las 22 áreas que integran la institución. La próxima semana se impartirán dos cursos adicionales dirigidos a brigadistas del Instituto de Ingeniería y Tecnología (IIT), del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte (IADA), así como de Servicios Médicos y Servicios Académicos, entre otras dependencias.

Asimismo, la capacitación se extenderá a todos los campus de la UACJ en Ciudad Juárez y a las sedes externas, como Ciudad Universitaria, Cuauhtémoc y Nuevo Casas Grandes; en estos dos últimos casos, algunas sesiones se realizan de manera virtual para garantizar cobertura total.

En la presentación de los protocolos participaron el maestro Moisés Sánchez, el químico Omar Bojórquez y el maestro Roberto Escamilla, quienes detallaron los procedimientos técnicos y operativos que deben seguirse en cada escenario.