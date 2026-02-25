Personas con discapacidad tardan más en estacionarse que en hacer su trámite

La saturación del estacionamiento en las oficinas del gobierno del estado en el Pueblito Mexicano no solo afecta a los ciudadanos en general, sino que golpea con mayor fuerza a las personas con discapacidad. Los cajones reservados para vehículos de conductores con capacidades diferentes suelen estar siempre ocupados, lo que obliga a muchos a esperar aún más tiempo o a buscar alternativas lejanas.

Usuarios reportan que la espera promedio para conseguir un espacio en el estacionamiento oscila entre 30 minutos y una hora, superando ampliamente el tiempo que tardan en realizar sus trámites, que en la mayoría de los casos no excede los 15 a 20 minutos. “Vine con mi esposa, que tiene discapacidad, y tardamos casi una hora solo buscando un lugar donde estacionarnos. El trámite nos tomó menos de 20 minutos”, relató un ciudadano afectado.

El número limitado de espacios adaptados evidencia la falta de planificación inclusiva en la infraestructura del Pueblito Mexicano, lo que pone en desventaja a quienes requieren un acceso rápido y seguro para realizar sus gestiones.

Autoridades estatales aseguran que están conscientes de la problemática y evalúan alternativas para mejorar la disponibilidad de cajones especiales, pero hasta ahora no se han implementado medidas concretas.

Especialistas en movilidad urbana y accesibilidad señalan que la situación no solo genera estrés y pérdida de tiempo, sino que refleja una deficiencia en el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, quienes merecen igualdad de oportunidades para acceder a los servicios públicos.

Mientras tanto, las recomendaciones para quienes visitan las oficinas del gobierno del estado en el Pueblito Mexicano incluyen llegar con anticipación, considerar transporte alternativo y, cuando sea posible, solicitar apoyo en la entrada para ubicar un espacio adecuado. Sin embargo, la demanda supera a la oferta, dejando en evidencia la urgente necesidad de ampliar los estacionamientos adaptados.