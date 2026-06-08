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Durante la presente semana; otorgarán credenciales para el JuárezBus en la estación Presidencia del BRT1

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La Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte (OTV), informa que del 8 al 13 de junio el Centro de Atención Móvil (CAM Móvil) se instalará en la estación Presidencia del BRT-1.

El módulo brindará servicio en un horario de 9:00 a 16:00 horas de lunes a viernes y el sábado 13 de junio de 8:00 a 14:00 horas.

Durante este periodo podrán realizar trámites de credencialización, así como la emisión, renovación o reposición de la tarjeta preferencial.

El costo por emisión y reposición será de 30 pesos, mientras que la renovación continuará siendo gratuita. Además, se proporcionará orientación general sobre el servicio JuárezBus.

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Para más información, las y los usuarios pueden enviar un mensaje por WhatsApp al 656-852-7384.

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