La Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. (FECHAC) y la organización de la sociedad civil Centro de Estudios Industria 4.0 realizaron el evento de cierre del Programa Certificación Arduino en escuelas secundarias de Ciudad Juárez, desarrollado de enero a diciembre de 2025, con el objetivo de que estudiantes de educación básica adquieran habilidades y cualificaciones que faciliten su inserción en el mercado laboral y los motiven a desarrollar carreras en áreas STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

El programa, implementado por Centro de Estudios Industria 4.0 e impulsado con el apoyo de FECHAC, brindó una certificación con validez internacional de la plataforma Arduino en electrónica, robótica, automatización y programación a las y los 240 estudiantes de las secundarias técnicas 33, 75 y 44 que concluyeron satisfactoriamente su proceso formativo.

Durante el curso, el alumnado profundizó en robótica, mediante el diseño y ensamblaje de prototipos con sensores y actuadores; en electrónica, con el manejo de circuitos, componentes y microcontroladores; y en programación, utilizando el lenguaje de Arduino para controlar hardware, aplicar lógica, depurar errores e implementar algoritmos. Todo ello bajo un enfoque STEM, que integró teoría y práctica para la resolución de problemas reales.

Esta certificación no solo reconoce competencias técnicas, también fortalece la confianza y abre oportunidades para el futuro de las y los estudiantes”, expresó al cierre del evento Bertha Arellano, Consejera de FECHAC en Juárez.

Con una inversión de $1.1 millones de FECHAC y cerca de 500 mil pesos de Centro de Estudios Industria 4.0, esta edición se suma a una estrategia de colaboración iniciada en 2022, mediante la cual FECHAC ha destinado 7.9 millones de pesos a cuatro proyectos orientados a robótica educativa y educación