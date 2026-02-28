Reacción global y posibles consecuencias

La respuesta de Irán ha generado reacciones mixtas en la comunidad internacional. Varias capitales han llamado a la moderación y a retomar canales diplomáticos para evitar una conflagración mayor, mientras que otras han expresado firme apoyo a la defensa soberana de Teherán.

Especialistas en seguridad advierten que este tipo de escalada podría:

Disparar el precio del petróleo y la energía a nivel mundial.

Provocar intervenciones de potencias externas.

Derivar en un conflicto regional de amplio alcance si no se controla.

Desde Teherán, fuentes oficiales reiteraron que las acciones de Irán buscan proteger su territorio y su pueblo, y que la República Islámica no aceptará imposiciones externas ni amenazas a su soberanía.

Mientras tanto, la región permanece en alerta máxima, con los ojos del mundo puestos en cada desarrollo militar y diplomático que pueda definir si la crisis se amplía o si se logra un alto al fuego negociado.