Promueven cultura de la legalidad entre padres de adolescentes en secundaria de Juárez

Con el objetivo de fortalecer el respeto a las normas, los derechos y las responsabilidades dentro de la comunidad, la Asociación Civil Acción de Jóvenes por la Familia, en coordinación con el Municipio de Juárez, realizó un taller dirigido a padres y madres de adolescentes, enfocado en la Cultura de la Legalidad.

La actividad se llevó a cabo en las instalaciones de la Escuela Secundaria Federal No. 15, donde se abordaron temas relacionados con la importancia de la legalidad en la vida cotidiana, el papel de la familia en la formación de ciudadanos responsables y la necesidad de promover el diálogo con los adolescentes sobre el respeto a la ley.

Durante el taller también se ofrecieron herramientas para la prevención de conductas de riesgo, destacando el ejemplo y la orientación familiar como elementos clave en el desarrollo de los jóvenes.

Padres y madres participantes compartieron experiencias y recibieron orientación por parte de especialistas en desarrollo familiar y derecho comunitario, quienes enfatizaron la relevancia de la participación activa de la familia en la construcción de entornos seguros.

La presidenta de Acción de Jóvenes por la Familia, Jaqueline Murillo, señaló que la cultura de la legalidad inicia en el hogar y que el respeto a las normas enseñado desde la familia contribuye a la formación de una sociedad más justa y ordenada.

Por su parte, el Municipio de Juárez reiteró su compromiso de impulsar programas que fortalezcan el tejido social y fomenten la participación ciudadana en acciones preventivas dirigidas a la juventud.

Este taller forma parte del proyecto “Alianza por la Seguridad: Juntos por la Prevención”, surgido a través del ejercicio de Presupuesto Participativo 2025.