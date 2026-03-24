La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), avanza en la construcción del puente vehicular sobre el arroyo Cuiteco, en la localidad de Bahuichivo, municipio de Urique, donde actualmente se lleva a cabo el colado de la losa como parte de la estructura principal.

Este proyecto se integra a la segunda etapa de la pavimentación del periférico de Bahuichivo, que contempla una longitud total de más de 700 metros con trabajos de terracerías, pavimento de concreto hidráulico, alumbrado público y señalamiento.

La inversión supera los 29 millones de pesos, en beneficio de más de 8 mil 700 habitantes de la región.

El puente vehicular cuenta con una estructura de concreto hidráulico, conformada por trabes tipo AASHTO y una losa reforzada, que permitirá mejorar la conectividad en la zona, especialmente en temporadas de lluvia, para garantizar el paso seguro de vehículos y habitantes.

Estas obras responden a la instrucción de la gobernadora Maru Campos de fortalecer la Sierra Tarahumara, con infraestructura que atiende necesidades reales y mejora la calidad de vida de sus habitantes, al fortalecer la movilidad, el acceso a servicios y el desarrollo de las comunidades.