Con el espíritu de compartir los mejores deseos en esta temporada decembrina, el Presidente Municipal Cruz Pérez Cuéllar y Rubí Enríquez, Presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Juárez (DIF), acompañados de sus hijos Sebastián y Regina, inauguraron la villa “Navidad a lo Mexa”.



Cientos de familias juarenses se reunieron en el Parque DIF para dar inicio a esta celebración, que permanecerá abierta hasta el 6 de enero de 2025.



A lo largo de la tarde, se registró un flujo constante de visitantes, superando los 25 mil asistentes, quienes hicieron de esta inauguración un arranque exitoso y lleno de vida para esta tradicional villa.



Durante su mensaje, la Presidenta del DIF agradeció la presencia de todas las familias y destacó que esta iniciativa busca fortalecer la unión, el amor y los valores que nos distinguen como comunidad.



El Parque DIF se transformó en un espacio vibrante, lleno de color, identidad y tradición, celebrando lo mejor de la esencia mexicana.



Las familias podrán disfrutar de shows infantiles, obras musicales, pista de hielo, un recorrido temático en el tren Chepe, un árbol navideño monumental y escenografías gigantes ideales para crear recuerdos inolvidables.



“Navidad a lo Mexa” se lleva a cabo en el interior del Parque DIF, ubicado sobre la avenida Heroico Colegio Militar.



En el evento estuvieron presentes Anna Paula Martínez, Coordinadora de Comunicación Social; Lucía Chavira, Directora General del DIF; Héctor Ortiz Orpinel, Secretario del Ayuntamiento; y la Regidora Sandra García.