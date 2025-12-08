Ciudad Juárez.— La asociación civil Acción de Jóvenes por la Familia, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), puso en marcha una serie de talleres integrales orientados a la prevención de la violencia y el delito.

@juareznoticias.com Organización juvenil y SSPM unen esfuerzos en talleres de prevención ♬ Learn to Fly – Adrián Berenguer

Las capacitaciones se realizan en distintos sectores de la ciudad. Las actividades forman parte del proyecto Alianza por la Seguridad: Juntos por la Prevención, uno de los seleccionados dentro del presupuesto participativo 2025.

Los talleres están dirigidos principalmente a adolescentes y jóvenes. Entre los temas que se abordan se encuentran la prevención de la violencia familiar y de género, cultura de paz, legalidad y participación ciudadana.

El objetivo es ofrecer herramientas que contribuyan a su desarrollo y a fortalecer la convivencia comunitaria.

La organización destacó que las acciones coordinadas entre sociedad civil y autoridades permiten ampliar el alcance de los proyectos preventivos. Señaló que iniciativas como esta muestran que, con colaboración y voluntad, es posible mejorar las condiciones actuales y futuras para las juventudes de Ciudad Juárez.