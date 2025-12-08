Inicio » Organización juvenil y SSPM unen esfuerzos en talleres de prevención
Organización juvenil y SSPM unen esfuerzos en talleres de prevención

Ciudad Juárez.— La asociación civil Acción de Jóvenes por la Familia, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), puso en marcha una serie de talleres integrales orientados a la prevención de la violencia y el delito.

Las capacitaciones se realizan en distintos sectores de la ciudad. Las actividades forman parte del proyecto Alianza por la Seguridad: Juntos por la Prevención, uno de los seleccionados dentro del presupuesto participativo 2025.

Los talleres están dirigidos principalmente a adolescentes y jóvenes. Entre los temas que se abordan se encuentran la prevención de la violencia familiar y de género, cultura de paz, legalidad y participación ciudadana.

El objetivo es ofrecer herramientas que contribuyan a su desarrollo y a fortalecer la convivencia comunitaria.

La organización destacó que las acciones coordinadas entre sociedad civil y autoridades permiten ampliar el alcance de los proyectos preventivos. Señaló que iniciativas como esta muestran que, con colaboración y voluntad, es posible mejorar las condiciones actuales y futuras para las juventudes de Ciudad Juárez.

