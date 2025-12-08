El Municipio de Juárez, a través de la Dirección General de Protección Civil, informó el pronóstico del clima correspondiente al lunes 08 de diciembre de 2025, advirtiendo nuevamente sobre condiciones de temperatura mínima baja durante la noche y madrugada.

Para este día se espera una temperatura máxima de 17 °C, con cielo despejado y vientos que oscilarán entre 5 y 25 km/h, además de rachas de 26 a 30 km/h. La probabilidad de precipitación es mínima, entre 0 y 2 por ciento.

Durante la noche, la temperatura descenderá significativamente hasta llegar a una mínima de 3 °C, motivo por el cual se mantiene activa la advertencia preventiva por frío. El cielo permanecerá mayormente despejado y los vientos continuarán con velocidades de 5 a 25 km/h y rachas que alcanzarán de 26 a 30 km/h.

Para los próximos dos días continuará el ambiente frío por las mañanas. El martes se pronostica una temperatura máxima de 18 °C y mínima de 4 °C, con cielo soleado y condiciones de viento similares. El miércoles se espera un ligero incremento en las temperaturas, con una máxima de 20 °C y mínima de 6 °C, igualmente con cielo soleado y sin probabilidades de lluvia.

Protección Civil exhorta a la ciudadanía a extremar precauciones, especialmente durante la noche y madrugada, ante las bajas temperaturas previstas para la región.