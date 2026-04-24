Con una asistencia de más de 100 menores en un evento que no solamente se celebró en el marco del Día del Niño y del 50 aniversario de la Licenciatura en Médico Veterinario Zootecnista (MVZ), sino que estableció un precedente en la vinculación académica entre el nivel superior y el nivel básico, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), a través del Departamento de Ciencias Veterinarias del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB), en un hecho sin precedentes para esta disciplina, se inauguró este 24 de abril el 1er. Congreso Infantil sobre el Cuidado de los Animales.

Enfatizando el lema «Cuidar de los Animales es Cuidar Nuestro Futuro», el evento transformó las Salas de Usos Múltiples del Centro Cultural Universitario (CCU) en un epicentro de aprendizaje y sensibilización para cientos de infantes.

El congreso se posicionó, según el departamento, como “una iniciativa pionera a nivel nacional al no existir registros de eventos similares dedicados exclusivamente a la infancia en esta área”.

La ceremonia de apertura, llevada a cabo a las 9:00 horas de este 24 de abril, estuvo encabezada por la maestra Tania Dolores Hernández García, directora del ICB, acompañada por el maestro Alfredo Hernández Pérez, jefe del Departamento de Ciencias Veterinarias; el maestro Gabriel Medrano Donlucas, jefe del Departamento de Ciencias de la Salud; el doctor José Alberto López Díaz, jefe del Departamento de Ciencias Químicos Biológicas; el doctor Luis Felipe Fornelli Martín Del Campo, jefe del Departamento de Estomatología; la MVZ. Ana Julia Ronquillo Contreras, presidenta de la Asociación de Médicos Veterinarios de Ciudad Juárez y MVZ. Ulises Valdez Mireles, presidente del Colegio de Médicos Veterinarios de Ciudad Juárez.

Durante su mensaje, la maestra Hernández García enfatizó que el objetivo primordial es inculcar el respeto a la vida desde la niñez:

«Buscamos hacer conciencia sobre el bienestar animal desde la infancia… queremos verlos en unos años ya no como visitantes, sino como estudiantes y profesionistas: veterinarios, médicos o lo que sueñen».

Por su parte, el maestro Hernández Pérez, recordó a los asistentes de la Escuela Primaria México Lealtad #2321 y del Instituto San Pablo que el cuidado animal va más allá de la alimentación básica; se trata de protección, amor y, sobre todo, de entender que la salud animal, humana y ambiental están intrínsecamente conectadas bajo el esquema de «una sola salud».

Asimismo, el programa académico del congreso fue diseñado para romper mitos y fomentar la curiosidad científica.

El funcionamiento interno de la colmena

David Baylón Jáquez, MVZ, con especialidad en Apicultura detalló que la colmena opera como una sociedad estrictamente organizada donde cada individuo tiene una función vital basada en su edad y biología:

La reina y las princesas: la reina es la única que pone huevos (hasta 2,500 diarios) y mantiene la unidad mediante feromonas. Su desarrollo depende exclusivamente de ser alimentada con jalea real. Cuando nacen nuevas princesas, estas pelean a muerte por el control; la reina madura suele abandonar el lugar con la mitad de las abejas para formar un nuevo enjambre.

Los zánganos: son los machos, no poseen aguijón y su función principal es la reproducción y ayudar a calentar a las larvas gracias a su mayor tamaño corporal. Si consumen demasiados recursos o dejan de ser útiles, las obreras los expulsan o eliminan.

Roles de las abejas obreras por edad

Limpiadoras (1-5 días): mantienen la higiene de las celdas desde el primer día de vida.

Constructoras (10-15 días): producen placas de cera en su abdomen para crear los panales hexagonales.

Nodrizas: alimentan a miles de larvas diariamente; un descuido en esta labor puede hacer colapsar a toda la colonia.

Almacenistas: reciben el néctar y polen de las recolectoras para procesarlo.

Centinelas: protegen la entrada contra intrusos como avispas, ratones u osos.

Sepultureras: encargadas de la salud de la colmena al retirar abejas muertas o restos de insectos para evitar enfermedades.

Investigación sobre coyotes en zonas urbanas

Por su parte, Rafael Iván Coronado Rojo, MVZ, con especialidad en Medicina y Cirugía de Fauna Silvestre, Mascotas No Convencionales y Animales Exóticos, presentó avances sobre el impacto de la urbanización en la fauna local, centrándose en la gran capacidad de adaptación de los coyotes.

Plasticidad biológica: El coyote es una especie «plástica», lo que significa que tiene una capacidad extraordinaria para adaptar su conducta y alimentación tanto a zonas rurales como a entornos densamente poblados por humanos.

Riesgos de la interacción: La investigación destaca un peligro bidireccional en la salud: los coyotes pueden traer enfermedades de la zona rural a la ciudad, o viceversa, llevar patógenos urbanos hacia la fauna silvestre.

Riqueza de Samalayuca: Se enfatizó que el desierto local no es un espacio muerto; por el contrario, las dunas de Samalayuca albergan una de las biodiversidades más vastas de América en cuanto a mamíferos, reptiles y aves migratorias.

Cambio de perspectiva: El objetivo de la investigación es evitar que el desierto sea visto como un «lugar vacío» donde se puede tirar basura, promoviendo en su lugar la coexistencia y el respeto por los animales que viven bajo la tierra y en el entorno urbano.

Impacto y trascendencia

La dirección del ICB expresó su intención de que este congreso no sea un evento único, sino una tradición anual que cada mes de abril refuerce el vínculo entre la sociedad juarense y el respeto por los recursos naturales y la vida animal.