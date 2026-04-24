-También, él y dos cómplices, fueron vinculados por el delito inhumación, exhumación y respeto a los cadáveres y restos humanos

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Ángel Alberto G. G., por los delitos de homicidio calificado e inhumación, exhumación y respeto a los cadáveres y restos humanos, cometidos en perjuicio de Marcelino L. R., en Ciudad Juárez.

En la continuación de la audiencia inicial, un agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Vida, acreditó con datos de prueba, la probable responsabilidad del imputado.

De acuerdo con la investigación ministerial, el 11 de abril de 2026, la víctima falleció por traumatismo craneoencefálico, tras ser agredida a golpes por el imputado Ángel Alberto G. G., en el cruce de las calles Costa del Golfo y Costa Los Cabos, de la colonia Parajes de San José.

Posteriormente, con ayuda de los coimputados Eleazar Francisco C. B. y Jordán Rafael C. R., quienes enfrentarán el proceso penal por los delitos de inhumación, exhumación y respeto a los cadáveres y restos humanos, trasladaron y ocultaron el cadáver en un lote baldío que se encuentra sobre el bulevar Talamás Camandari, en donde fue localizado el día siguiente.

El Juez de Control conocedor de la causa penal número 1524/2026, resolvió la situación jurídica de los imputados y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.