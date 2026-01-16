La delegada de Programas para el Bienestar en Chihuahua, Mayra Chávez Jiménez, en rueda de prensa, informó que continúa hasta el 28 de enero la dispersión del pago de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores; Pensión Mujeres Bienestar; Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad; y Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras.

Acompañada por el subdelegado de Desarrollo Social y Humano, Hever Quezada Flores, y el director Regional de Programas para el Bienestar de la región de Juárez, Omar García Palomares, Chávez Jiménez dio a conocer que al cierre de año 2025, sólo en la región de Juárez, 322 mil 098 personas recibieron los Programas para el Bienestar.

Asimismo, recordó que en 2026 incrementó el monto de las Pensiones para el Bienestar, lo cual fue anunciado, previamente, por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes el pasado 5 de enero.

A partir del bimestre enero-febrero, detalló, la Pensión para adultos mayores será de 6 mil 400 pesos; la Pensión Mujeres Bienestar de 3 mil 100 pesos; para personas con discapacidad, el monto asciende a 3 mil 300 pesos; y en el caso de las Madres Trabajadoras, el apoyo será de 1 mil 650 pesos bimestrales.

La delegada precisó que en esta región se cuenta con 150 mil 564 derechohabientes de la Pensión para Adultos Mayores; 38 mil 170 en la de Mujeres Bienestar; 8 mil 570 en Personas con Discapacidad y 20 mil 490 Madres Trabajadoras. Chávez Jiménez comentó que, durante el pasado operativo de registro, en la región fronteriza, se sumaron más de 16 mil nuevas derechohabientes al Programa de Madres Trabajadoras.

Omar García Palomares hizo una remembranza de la ubicación de los Bancos Bienestar en la región, señalando que se encuentra una sucursal en el municipio Guadalupe, otra en el municipio de Praxedis y cinco ubicaciones en Ciudad Juárez: La original ubicada en las calles Ramón Corona y 16 de septiembre; otra en el centro, en la calle Mariscal frente al Neri Santos con cajero automático las 24 horas; una tercera en el Hospital Regional núm. 2, también con cajero las 24 horas ; la cuarta en la calle Enrique Pinoncelly y la quinta en la Colonia Azteca. Estas sucursales, añadió, cuentan con cajeros y atención en ventanilla de las 9 de la mañana a las 4: 30 de la tarde.

Hever Quezada explicó que el operativo de dispersión de los pagos de las pensiones y programas inició el pasado 5 de enero y concluye el 28 de enero. Para evitar cualquier tipo de fraude, exhortó a la ciudadanía a no dejarse llevar por publicaciones no autorizadas que difunden información falsa y apegarse a la difusión de la Secretaría de Bienestar gob.mx/bienestar.

El subdelegado de Desarrollo Social y Humano, comentó que la dispersión del pago se realiza de acuerdo a la letra del primer apellido del derechohabiente, de acuerdo al siguiente calendario.

BIMESTRE ENERO-FEBRERO 2026

LETRAS

ENERO

A

Lunes 5

B

Martes 6

C

Miércoles 7

C

Jueves 8

D, E, F

Viernes 9

G

Lunes 12

G

Martes 13

H, I, J, K

Miércoles 14

L

Jueves 15

M

Viernes 16

M

Lunes 19

N, Ñ, O

Martes 20

P, Q,

Miércoles 21

R

Jueves 22

R

Viernes 23

S

Lunes 26

T, U, V

Martes 27

W, Y, Z

Miércoles 28