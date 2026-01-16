La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, informa a la ciudadanía que se presentó una falla en el equipo de bombeo del pozo 246, el cual abastece en las colonias Sierra Vista y Pedregal de San Isidro, lo que ha generado afectaciones en el servicio de agua potable.

Los trabajos de reparación para restablecer el servicio iniciarán mañana viernes a partir de las 7:00 a.m., y se estima que concluyan a más tardar el domingo por la tarde.

Con el fin de apoyar a las zonas afectadas, mañana se iniciará con el reparto de agua mediante pipas, para las áreas que no cuenten con servicio.

La J+ agradece la comprensión y paciencia de la ciudadanía ante esta situación, reiterando nuestro compromiso de trabajar para restablecer el servicio lo antes posible.