El diputado Arturo Medina, coordinador de los diputados del PRI en el Congreso del Estado de Chihuahua, señaló el grave abandono que enfrenta la infraestructura carretera en la entidad, particularmente el tramo Parral–Guadalupe y Calvo, cuyo deterioro representa un obstáculo directo para el desarrollo económico y social de la región serrana.

El legislador recordó que en diversas ocasiones se han realizado anuncios oficiales sobre supuestos programas de mantenimiento y rehabilitación de esta vía, sin que a la fecha se reflejen acciones integrales y sostenidas que garanticen condiciones óptimas de tránsito. “Los anuncios han sido reiterados, pero la realidad en la carretera es otra: baches, tramos dañados y condiciones que ponen en riesgo a quienes la utilizan diariamente”, expresó.

Medina subrayó que el municipio de Guadalupe y Calvo enfrenta un contexto histórico de rezago en materia de servicios básicos, conectividad y oportunidades productivas, por lo que el deterioro de sus vías de comunicación agrava la marginación de sus comunidades. “Cuando los caminos que conectan a la población con la salud, la educación, el comercio y la seguridad se convierten en un obstáculo, estamos condenando a miles de familias al olvido y a la pobreza”, puntualizó.

Asimismo, advirtió que la situación de inseguridad que vive la región se ve exacerbada por el aislamiento que provoca el mal estado de la carretera. La falta de condiciones adecuadas dificulta la movilidad de corporaciones de seguridad, cuerpos de emergencia y transporte de mercancías, lo que impacta directamente en la estabilidad y tranquilidad de las comunidades.

El coordinador priista enfatizó que este llamado no busca partidizar la problemática ni generar un debate estéril, sino apelar con responsabilidad a las competencias de cada nivel de gobierno. “Se trata de asumir obligaciones. La infraestructura carretera federal requiere mantenimiento urgente y sostenido. No es un tema político; es un tema de justicia social y desarrollo regional”, afirmó.

Finalmente, Arturo Medina hizo un exhorto respetuoso pero firme al Gobierno Federal para que destine recursos inmediatos y establezca un programa claro y calendarizado de rehabilitación integral de la carretera Parral–Guadalupe y Calvo, en beneficio de las y los chihuahuenses que merecen condiciones dignas de conectividad y desarrollo.

“Las familias de la sierra no pueden seguir esperando. La infraestructura no es un privilegio, es una condición básica para el progreso y la seguridad”, concluyó.