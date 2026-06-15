Con el objetivo de apoyar a jóvenes que están por iniciar sus estudios profesionales en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el Municipal, dio inicio a la recepción de documentos para el programa Becas de Acceso a la Universidad.

La jornada es coordinada por la Dirección de Educación y el Instituto Municipal de la Juventud de Juárez, con el propósito de brindar apoyo económico a estudiantes de nuevo ingreso que cursarán el semestre agosto-diciembre 2026 en instituciones de educación superior.

Guillermo Alvídrez Olivas, director de Educación, mencionó que además de cubrir el monto total de la inscripción de la UACJ de quienes resulten beneficiados, obtendrán un kit escolar integrado por una mochila, una computadora portátil, un termo y una memoria USB, herramientas que contribuirán a fortalecer su desempeño académico.

La recepción de documentos comenzó este lunes 15 de junio en el Gimnasio Universitario de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), ubicado en el cruce de las calles Ignacio Mejía y Fernando Montes de Oca, en un horario de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

Asimismo, el proceso continuará los días 16 y 17 de junio en el Centro Comunitario Municipio Libre, localizado en el cruce de las calles Abel Domínguez y Alberto Álvarez, también de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

Los aspirantes deberán presentar la documentación requerida en original y copia para completar su registro dentro del programa: comprobante de registro de la Plataforma de Becas de Acceso a la Universidad que se puede descargar en www.juarez.gob.mx; identificación oficial, la Clave Única del Registro de Población (CURP) y folio emitido por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez que avale ser aspirante o aceptado.

Para acceder a este beneficio, los aspirantes deben ser de nacionalidad mexicana y residir en Ciudad Juárez, tener de 17 a 29 años de edad y haber concluido la preparatoria.

Los resultados serán publicados el próximo 22 de junio a través de los medios oficiales del Gobierno Municipal, donde se darán a conocer los folios seleccionados.

Posteriormente recibirán información sobre la fecha y sede para la entrega del apoyo correspondiente.

Para mayores informes, las personas interesadas pueden acudir a las oficinas del Instituto Municipal de la Juventud, ubicadas en la calle Costa Rica número 1428, en la Zona Chamizal, o comunicarse al teléfono 656-251-7479, de lunes a viernes en horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.