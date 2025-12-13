Ciudad Juárez.– Con el objetivo de brindar herramientas para la expresión emocional, la resiliencia y la construcción de entornos seguros desde la infancia, la asociación civil Acción de Jóvenes por la Familia A.C., en colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), dio inicio al taller de arte con enfoque en arteterapia denominado “Arte con Emociones”.

El taller estuvo dirigido a niñas y niños y utilizó el proceso creativo como un medio para que los participantes exploraran y comunicaran sus sentimientos, pensamientos y experiencias en un espacio de confianza, libre de juicios y acompañado por personal capacitado.

A través de actividades como pintura, dibujo y modelado, el programa buscó facilitar canales de expresión no verbal, fomentar la identificación de emociones y reforzar la autoestima, así como las habilidades sociales de los menores.

Entre los objetivos del taller se incluyeron la promoción de la seguridad emocional y el bienestar personal, además de la prevención de factores de riesgo psicosocial desde un enfoque lúdico y positivo.

La colaboración entre Acción de Jóvenes por la Familia A.C., organización con experiencia en intervención psicosocial, y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal reflejó una visión integral de la seguridad, al considerar que esta no solo se construye mediante la presencia policial, sino también a través de acciones que fortalecen el tejido social y la salud mental de la comunidad, especialmente en la niñez.