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Pronostican día caluroso con máxima de 37 grados para este jueves en Ciudad Juárez

by Salvador Miranda
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La Dirección General de Protección Civil informó que este jueves 2 de julio se espera un día caluroso en Ciudad Juárez, con una temperatura máxima de 37 grados centígrados, cielo mayormente soleado y escasas probabilidades de lluvia.

De acuerdo con el pronóstico, durante el día se registrarán vientos de 5 a 25 kilómetros por hora, con rachas de entre 26 y 32 kilómetros por hora. La probabilidad de precipitación será de entre 1 y 7 por ciento.

Para la noche se prevé una temperatura mínima de 23 grados centígrados, con vientos de la misma intensidad, rachas de hasta 32 kilómetros por hora y cielo con incremento de nubosidad. La posibilidad de lluvia disminuirá y se ubicará entre 3 y 7 por ciento.

Protección Civil indicó que las condiciones de calor continuarán durante los próximos días. Para el viernes se pronostica una temperatura máxima de 37 grados y mínima de 24, con cielo mayormente soleado y probabilidad de lluvia de entre 1 y 15 por ciento.

En tanto, para el sábado se mantiene una advertencia por temperatura elevada, ya que se espera una máxima de 38 grados centígrados y una mínima de 25, con condiciones mayormente soleadas, vientos de 5 a 25 kilómetros por hora, rachas de 26 a 32 kilómetros por hora y probabilidad de precipitación de entre 2 y 8 por ciento.

La dependencia exhortó a la población a tomar precauciones ante las altas temperaturas, mantenerse bien hidratada, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad y proteger especialmente a niñas, niños, personas adultas mayores y mascotas.

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