Instalarán wifi gratis en el Parque Central a partir del próximo domingo

Ciudad Juárez.— A partir del próximo domingo, diversas áreas de uso común del Parque Central, tanto en su zona oriente como poniente, contarán con servicio de internet gratuito para la población, confirmó Víctor González, representante de la empresa MEGA en Ciudad Juárez.

González explicó que, aunque la empresa tiene cuatro años de presencia en esta frontera, MEGA cuenta con más de cuatro décadas de trayectoria a nivel nacional, lo que respalda la calidad del servicio que se ofrecerá en este espacio público.

Detalló que para hacer posible este proyecto se realizó una importante inversión en infraestructura de fibra óptica de alta calidad, con el objetivo de garantizar una conexión estable y eficiente para los usuarios del parque.

El representante de MEGA señaló que este servicio permitirá a los juarenses mantenerse conectados mientras realizan actividades recreativas, como ejercitarse, escuchar música o convivir con sus familias dentro del Parque Central. Asimismo, destacó que los estudiantes podrán acudir a las áreas habilitadas con wifi gratuito para realizar investigaciones, tareas y actividades académicas.

Agregó que la empresa también se comprometió a brindar apoyo con el servicio de internet a los organizadores de eventos que se lleven a cabo en el Parque Central, lo que facilitará la realización de actividades culturales, deportivas y sociales.

Víctor González informó que actualmente existe un contrato de un año con el Gobierno del Estado para ofrecer el servicio de manera gratuita en el parque; sin embargo, una vez concluido este periodo, se buscará la manera de extender el acuerdo para que el internet gratuito continúe beneficiando a la ciudadanía.