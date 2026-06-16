El Gobierno del Estado, a través de la administración del Parque Central, anunció que este próximo jueves 18 de junio el recinto será sede de la transmisión del encuentro entre la Selección Mexicana y Corea del Sur, en la megapantalla que se instalará en la Concha Acústica, en el lado poniente.

El espacio se ha preparado para ofrecer una experiencia de alta calidad y consolida al Parque Central como el principal punto de encuentro cultural, artístico, deportivo y de convivencia familiar en la ciudad.

Las actividades y dinámicas iniciarán a las 17:00 horas, con rifas, entrega de obsequios, cortesías para las atracciones del parque y un torneo del videojuego FIFA, previo a la transmisión del partido a las 19:00 horas.

La infraestructura está lista para simular la experiencia de un estadio, con pasto sintético, porterías y un sistema de sonido de alta definición, en un área completamente techada, con sombra y aire acondicionado.

Las personas interesadas podrán llevar sus propios alimentos, como carne asada o pizzas, para convivir dentro de las instalaciones.

El coordinador del parque, Rafael Butchart, recordó que durante la transmisión del partido inaugural del mundial se registró la asistencia de 600 personas.