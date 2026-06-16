–Con porra afuera Cruz aguantó vara en la torre legislativa

— El PAN volvió a la carga con el caso de la otra “barredora”

— Maru regresó con mensaje para los acelerados

Se puso buena la visita del alcalde Cruz Pérez Cuéllar al Congreso del Estado: mientras adentro de la torre respondía a los cuestionamientos de los diputados panistas por el tema de los adeudos del Impuesto Sobre la Renta (ISR), afuera dos grupos rivales se disputaban la narrativa en plena calle.

Pérez Cuéllar llegó filoso y con los datos en la mano para despejar las dudas de los legisladores, que más bien parecían empeñados en poner al alcalde juarense en la mira de los medios que en entrarle de fondo a un tema que, a estas alturas, ya está más planchado que discutido.

Vale recordar que fue la propia gobernadora Maru Campos quien salió al quite para pagar esos adeudos a la federación.

El colmillo político del alcalde fronterizo también se dejó ver afuera, varios de sus operadores se encargaron de llevar porra, soltar confeti y hacerle ambiente a Cruz mientras adentro defendía su postura frente a los integrantes de la JUCOPO.

Pero del otro lado tampoco se quedaron cruzados de brazos, los que no ven a Pérez Cuéllar como candidato de Morena a la gubernatura también llevaron gente para gritarle y meterle ruido a su llegada.

Al final de la comparecencia, Cruz salió airoso y de ahí se fue a seguir picando piedra en chihuahuitas tierras, con la mira puesta en la candidatura que tanto busca y que pronto empezará a definirse cuando el partido Morena nombre a quienes serán sus defensores de la Cuarta Transformación en los 17 estados donde también estará en juego el mismo número de gubernaturas.

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Y mientras los legisladores del PAN hacían su parte en la JUCOPO para meter en aprietos al alcalde Cruz Pérez Cuéllar, del otro lado Daniela Álvarez también entró al quite y convocó a rueda de prensa para lanzarle metralla política al edil juarense.

Dany salió arropada por la plana mayor del PAN —Rocío González, Xóchitl Contreras, Ulises Pacheco, Jorge Soto y Alfredo Chávez— para poner sobre la mesa un señalamiento que buscó pegar directo en el escritorio de Cruz Pérez Cuéllar, un presunto caso de corrupción por la contratación de ocho barredoras para Ciudad Juárez, en un negocio que rebasa los 105 millones de pesos.

Según se sabe, la dirigente panista ya trae pelos de la burra de sobra en la mano sobra y todo apunta a que en breve presentará las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes contra Pérez Cuéllar.

Según lo que puso sobre la mesa la dirigencia panista, el golpe al erario rondaría los 105 millones de pesos, entre posibles irregularidades, sobreprecios y la falta de pruebas de que esas barredoras realmente hayan prestado servicio en esta frontera.

No es la primera vez que desde el PAN le sacan cuentas pendientes al alcalde juarense, pero como suele pasar en este tipo de agarrones, todo termina en estruendo mediático y muy poco en resultados.

Quién quita y ahora sí a los panistas les pega el chicle.

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Después de tomarse un respiro, Maru Campos volvió este lunes al ruedo político y lo hizo todavía con el eco de la embestida que le soltaron desde Palacio Nacional y Morena a raíz del llamado “CIA Gate”, un episodio que le metió presión y ruido a la agenda de la mandataria estatal.

Muy temprano, Maru encabezó la reunión de la Mesa Estatal de Construcción de Paz allá en Palacio, un espacio donde, como ya es costumbre, casi toda pinta para bien. Según presumió la mandataria, hubo avance en la percepción de seguridad en varios municipios y también creció la confianza ciudadana en las corporaciones estatales.

Más tarde, ya en conferencia, la mandataria se metió de lleno al pantanoso terreno de la grilla preelectoral. Y frente a los panistas que ya andan muy movidos buscando candidatura —como dejó ver la reciente aparición del exfiscal César Jáuregui Moreno—, Maru soltó el mensaje: en el PAN no cualquiera se adelanta ni se mueve por la libre, porque el filtro para elegir candidatos será estricto.

A los suspirantes les pidió calma, disciplina y que no se aceleren, aunque entre líneas dejó claro que, a la hora buena, la última palabra sobre candidaturas a la gubernatura, alcaldías y diputaciones seguirá pasando por su escritorio.

Lo cierto es que en el bolillo azul ya se siente cerca la hora de las definiciones, pero todo apunta a que primero van a esperar a ver cómo se acomoda Morena y quién termina cargando la bandera rumbo a la gubernatura: Cruz Pérez Cuéllar, Andrea Chávez o, en una de esas, algún tapado que todavía no asoma del todo. Al tiempo.