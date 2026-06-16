El presidente estadunidense, Donald Trump, anunció que el estrecho de Ormuz quedará “completamente abierto” el viernes 19 de junio, tras alcanzar un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra en Medio Oriente.

Las declaraciones se produjeron durante un encuentro bilateral con el presidente francés, Emmanuel Macron. La reunión sirvió como antesala a la cumbre de tres días del G7, que reúne a los líderes de las mayores economías industrializadas en la ciudad de Evian, Francia.

El G7 está impaciente por reabrir este paso marítimo crucial para el comercio mundial de hidrocarburos y aliviar así la presión sobre los precios del petróleo.

“Los barcos están empezando a salir” y “el viernes estará completamente abierto”, aseguró el presidente estadunidense.

Además, precisó que el pacto podría publicarse después del viernes, día previsto para la ceremonia de firma en Ginebra.

Garantizar la seguridad en Ormuz

Ante Macron, quien reiteró su “oferta” de una misión naval internacional liderada por Francia y el Reino Unido para garantizar la seguridad en Ormuz, Trump aseguró que no necesitan “mucha ayuda” para reabrir el estrecho.

“Pero no creo que sea una mala idea tener uno o dos barcos de algunos países. Su país sería muy adecuado para eso, porque nunca se sabe”, precisó el presidente de Estados Unidos.

“Como ha dicho el presidente (Trump), quizá no sea deseado, quizá no sea necesario, pero en cualquier caso es una medida que refleja nuestra voluntad de ayudar”, subrayó Macron.

El texto del acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto y desbloquear el estrecho de Ormuz se dará a conocer en las próximas 24 o 48 horas, informó este lunes un alto funcionario de la administración del presidente Donald Trump.

Según la misma fuente, las negociaciones técnicas para implementar el memorando de entendimiento comenzarán a finales de esta semana, mientras que la firma oficial está prevista para el viernes en Suiza.

“Los sectores más duros de ambos lados, en Irán, donde se registran protestas, y en Estados Unidos, donde algunos sostienen que nunca es posible un acuerdo con Teherán, están haciendo mucho ruido, pero aún no se han divulgado todos los detalles”, señaló el funcionario, que habló bajo condición de anonimato.

“Esos detalles se harán públicos en las próximas 24 a 48 horas. Después entraremos en las discusiones técnicas reales más adelante esta semana”, añadió.

El proceso negociador por parte de Estados Unidos estará encabezado por el vicepresidente JD Vance, precisó la fuente.

Trump y el propio Vance ya han firmado de forma electrónica el memorando, que por parte iraní fue rubricado por el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf.

Milenio