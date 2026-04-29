martes, abril 28, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » Invita Regulación Comercial al programa Juárez amanece limpio
Portada

Invita Regulación Comercial al programa Juárez amanece limpio

by Salvador Miranda
written by Salvador Miranda 0 comments

Personal de la Dirección de Regulación Comercial estuvo en la colonia Terranova, con el objetivo de invitar a las y los residentes del sector al programa Juárez amanece limpio, que se estará llevando a cabo el próximo 9 de mayo en esta área de la ciudad.

“Nos pusimos los tenis para ir a tocar casa por casa e invitar a las y los vecinos para que se sumen con nosotros y podamos dejar limpia la colonia”, destacó el titular de la dependencia, Oscar Guevara Ramírez.

Dijo que durante estos días se estarán realizando trabajos de limpieza en el dique situado en la calle Libramiento Regional, que se encuentra entre las calles Tierra Negra y Tierra de Gigantes.

Asimismo, mencionó que se contará a partir del jueves 7 de mayo con un punto de recepción para destilichadero, por lo que aquellas personas que no se han podido deshacer de ciertos artículos, esta será una buena oportunidad para efectuarlo.

El programa del Gobierno Municipal tiene el propósito de intervenir 10 colonias en un solo día, no obstante, las labores de limpieza inician desde días antes para poder lograr avances significativos en las diferentes zonas.

You Might Also Like

You may also like

Respaldan diputados locales al Presidente Pérez Cuéllar

Autoridades municipales de poblados del Valle de Juárez alzan la voz contra...

Capacita DIF a medios de comunicación con perspectiva de derechos de NNA

Presenta Conalep Chihuahua oferta educativa en Ciudad Juárez

Alerta Bonilla a estudiantes sobre riesgos digitales y comparte estrategias de prevención...

Entre aulas y tribunales: un libro que narra la vida detrás del...