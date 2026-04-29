Personal de la Dirección de Regulación Comercial estuvo en la colonia Terranova, con el objetivo de invitar a las y los residentes del sector al programa Juárez amanece limpio, que se estará llevando a cabo el próximo 9 de mayo en esta área de la ciudad.



“Nos pusimos los tenis para ir a tocar casa por casa e invitar a las y los vecinos para que se sumen con nosotros y podamos dejar limpia la colonia”, destacó el titular de la dependencia, Oscar Guevara Ramírez.



Dijo que durante estos días se estarán realizando trabajos de limpieza en el dique situado en la calle Libramiento Regional, que se encuentra entre las calles Tierra Negra y Tierra de Gigantes.



Asimismo, mencionó que se contará a partir del jueves 7 de mayo con un punto de recepción para destilichadero, por lo que aquellas personas que no se han podido deshacer de ciertos artículos, esta será una buena oportunidad para efectuarlo.



El programa del Gobierno Municipal tiene el propósito de intervenir 10 colonias en un solo día, no obstante, las labores de limpieza inician desde días antes para poder lograr avances significativos en las diferentes zonas.