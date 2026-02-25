La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, trabaja en la reparación de tres hundimientos registrados en diferentes zonas de la ciudad, derivados de colapsos en el sistema de drenaje.

Cuadrillas del área de Alcantarillado atienden de manera inmediata estas afectaciones, por la seguridad de quienes transitan por los siguientes cruces:

1. Avenida Manuel J. Clouthier y Ramón Rayón 2. Calle Niños Héroes y Palenque 3. Calle Salvárcar y Puerto de Palos

En el segundo cruce, se repondrán aproximadamente 12 metros de línea de 8 pulgadas, y se prevé que los trabajos terminen este mismo día, una vez concluidos, se dará paso al departamento de Bacheo para realizar el recarpeteo correspondiente, para la reapertura a la circulación en el menor tiempo posible.

La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez agradece la paciencia y comprensión de la ciudadanía durante el desarrollo de estas acciones, y refrenda su compromiso de continuar trabajando en beneficio de los juarenses.