El Presidente Municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, realizó un recorrido por la colonia Praderas del Sur para invitar a las y los vecinos a participar en la jornada del programa Juárez Amanece Limpio, que se llevará a cabo este sábado 27 de junio a partir de las 8:00 de la mañana.



Durante la visita, el alcalde señaló que el objetivo es integrar a los habitantes al programa de Atención a las Causas, una estrategia enfocada en mejorar la calidad de vida de la población mediante acciones de limpieza y recuperación de los espacios públicos.



En el recorrido, Ortiz Orpinel exhortó a los colonos a colaborar con el retiro de tiliches de sus viviendas y participar en la limpieza del parque de la colonia, además de mantener estos espacios en buenas condiciones de manera permanente.



El Presidente Municipal destacó la participación activa de distintas dependencias del Gobierno Municipal, entre ellas el Sistema de Urbanización Municipal Adicional (SUMA) y el Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), cuyos trabajadores se sumaron voluntariamente a esta cruzada, pese a que estas actividades no forman parte de sus funciones habituales.



También reconoció el compromiso de las y los servidores públicos que participan en Juárez Amanece Limpio, al señalar que el objetivo común es contar con una ciudad más limpia, ordenada y con mejores condiciones para sus habitantes.





Agregó que, además de promover la jornada de limpieza, se supervisaron las luminarias recientemente instaladas en Praderas del Sur como parte de los trabajos realizados por la Dirección de Alumbrado Público, dependencia que efectuó una importante intervención para fortalecer el servicio en el sector.



Mientras realizaba la invitación a los vecinos la Dirección de Limpia llevó un camión para que los vecinos se deshicieran de sus tiliches.



Al respecto el director general de Limpia, Gibran Solís Kanahan, informó que gracias a la participación de los vecinos, se logró retirar cerca de dos toneladas de desechos provenientes de los hogares de la colonia.