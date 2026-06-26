viernes, junio 26, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » Localiza FGE osamenta incompleta durante segundo día de rastreo
Portada

Localiza FGE osamenta incompleta durante segundo día de rastreo

by Salvador Miranda
written by Salvador Miranda 0 comments

Durante el segundo día de rastreo en seguimiento a una carpeta de investigación, personal de la Unidad Especializada en la Investigación de Personas Ausentes y/o no Localizadas Hombres, de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, en conjunto con la Comisión Local de Búsqueda, localizaron una osamenta incompleta en un terreno baldío de Ciudad Juárez.

El hallazgo se hizo la mañana de este jueves, en el predio ubicado en la intersección de la calle Oriente XXI, en una brecha cercana a la vialidad Manuel Talamás Camandari, en el fraccionamiento Urbivilla del Cedro etapa II, mismo en el que ayer miércoles se localizaron restos óseos.

En el operativo se contó con la participación de personal especializado de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses y elementos de la Agencia Estatal de Investigación.

La osamenta fue trasladada al Servicio Médico Forense, para su análisis en el área de Antropología que determine temporalidad y causa de muerte, así como sexo e identidad.

banner
You Might Also Like

You may also like

Recorre alcalde colonia Morelos II tras rehabilitación de parque

Telecomunicaciones son competencias exclusiva de la Federación: Ministra Yasmín Esquivel

Invitan a vecinos de Praderas del Sur a sumarse a Juárez Amanece...

Contemplan endurecer las sanciones por tirar basura

Persisten apagones en Jardines de Aragón; vecinos amenazan con protestas ante falta...

A más de 20 días de desaparecida, localizan a mujer ausente