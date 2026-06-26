Durante el segundo día de rastreo en seguimiento a una carpeta de investigación, personal de la Unidad Especializada en la Investigación de Personas Ausentes y/o no Localizadas Hombres, de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, en conjunto con la Comisión Local de Búsqueda, localizaron una osamenta incompleta en un terreno baldío de Ciudad Juárez.

El hallazgo se hizo la mañana de este jueves, en el predio ubicado en la intersección de la calle Oriente XXI, en una brecha cercana a la vialidad Manuel Talamás Camandari, en el fraccionamiento Urbivilla del Cedro etapa II, mismo en el que ayer miércoles se localizaron restos óseos.

En el operativo se contó con la participación de personal especializado de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses y elementos de la Agencia Estatal de Investigación.

La osamenta fue trasladada al Servicio Médico Forense, para su análisis en el área de Antropología que determine temporalidad y causa de muerte, así como sexo e identidad.