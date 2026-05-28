Jalisco reporta su primer caso humano de infección por gusano barrenador

El miércoles 27 de mayo, autoridades sanitarias de Jalisco confirmaron el primer caso humano de miasis causada por el gusano barrenador, un parásito que invade tejido vivo. El contagio se registró en un hombre de 47 años originario de Pihuamo, quien desarrolló la infestación tras presentar una herida en la pierna izquierda.

Debido a la cercanía geográfica, el paciente fue trasladado a un hospital en Colima, donde permanece bajo atención especializada y se reporta en estado estable. El titular de la Secretaría de Salud Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, informó que se activó un protocolo de vigilancia epidemiológica para evitar la aparición de nuevos casos.

Un cerco sanitario fue implementado en la zona, con apoyo de la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria estatal y del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, quienes realizan inspecciones y medidas preventivas.

Las primeras líneas de investigación consideran que el contagio pudo estar relacionado con contacto previo con ganado, aunque las autoridades continúan analizando la ruta exacta de transmisión.

El gusano barrenador, Cochliomyia hominivorax, deposita sus huevos en heridas abiertas, y sus larvas se alimentan directamente del tejido vivo, lo que puede causar daños severos si no se atiende a tiempo. Su presencia en humanos es poco frecuente y representa una alerta sanitaria relevante.