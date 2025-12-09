La Dirección de Limpia refuerza esta semana las labores de limpieza en la Zona Centro, debido a la alta afluencia de visitantes registrada durante las festividades por el aniversario de la ciudad ayer 8 de diciembre y por los preparativos para la celebración del Día de la Virgen de Guadalupe, que tendrá lugar a partir de este jueves.



El director de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, señaló que prácticamente todo el año se han llevado a cabo eventos importantes en el primer cuadro, por lo que el mantenimiento ha sido constante.



Sin embargo, destacó que esta semana se ha incrementado significativamente la actividad comercial y el flujo de personas, lo que obliga a redoblar esfuerzos en la limpieza del sector.



“Estuvimos reforzando el trabajo que realizan las cuadrillas desde la semana pasada. Se observa un importante incremento en la actividad de los comerciantes, lo que nos obliga a intensificar las labores. Estaremos trabajando de manera coordinada con la empresa recolectora de la zona para contar con contenedores adicionales y un camión recolector más, para cumplir con la instrucción del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar de mantener el Centro en las mejores condiciones para que los juarenses vayan, visiten, consuman y disfruten del Centro, que es el centro de todos”, expresó.



Solís Kanahan informó que en otros sectores de la ciudad también se avanza en acciones de mantenimiento como parte del programa permanente “Cruzada del Cambio”. Este lunes se realizó la limpieza de un tramo del bulevar Independencia y se atendió el paso a desnivel entregado hace un par de años por la actual administración.



El funcionario explicó que la cuadrilla suroriente trabajó entre las 9:00 y 12:00 horas, periodo en el que se registra menor tráfico vehicular, con el fin de realizar las labores de manera segura.



“Agradecemos a los conductores por la oportunidad que nos dan de interrumpir momentáneamente el tráfico vial. Es un crucero altamente utilizado, pero buscamos siempre intervenir en los horarios de menor afluencia. Seguiremos trabajando en la limpieza de distintas partes de la ciudad”, puntualizó.