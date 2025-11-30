Con información y fotografía de Alan Martinez /Reportero Júnior

Anoche, en la Plaza de la Mexicanidad, se llevó a cabo la proyección del concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes, lo que atrajo a miles de juarenses que acudieron para revivir una de las presentaciones más recordadas del artista.

Personas de distintas edades se reunieron para ver la transmisión, que generó una fuerte respuesta desde horas antes del inicio, cuando el recinto ya se encontraba lleno.

Asistentes señalaron que acudieron por el cariño y la admiración que mantienen hacia Juan Gabriel, a quien recuerdan por el vínculo que sostuvo con Ciudad Juárez a lo largo de su carrera.

Durante la actividad, varios participantes destacaron que el cantante forma parte de la historia local y que su figura sigue siendo un referente para la identidad de la frontera.

“Juan Gabriel es Juárez”, “Juan Gabriel es la cara de Juárez” y “Decir Juan Gabriel es decir Juárez” fueron algunas de las frases que se escucharon entre el público para describir la importancia del artista.

El evento fue gratuito y contó con una amplia participación. Los asistentes expresaron que esperan que este tipo de actividades continúen, pues consideran que fomentan la convivencia familiar y el interés de jóvenes por acudir a espacios públicos.