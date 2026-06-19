viernes, junio 19, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » Tec de Monterrey entre las mejores universidades del mundo
Ciudad JuárezPortada

Tec de Monterrey entre las mejores universidades del mundo

by Valeria García
written by Valeria García 0 comments

Según el QS World University Rankings 2027, el Tecnológico de Monterrey se ubicó en la posición 188 a nivel global, como la universidad privada número 29 del mundo y la número 2 de América Latina.

En la edición 2027 del QS World University Rankings, el Tecnológico de Monterrey logró colocarse dentro de las 200 mejores universidades del mundo, de acuerdo con la evaluación internacional. El reconocimiento también abarca a su campus en Ciudad Juárez, dentro de uno de los listados académicos más influyentes a nivel global.

La clasificación analizó más de 8 mil instituciones de educación superior de 106 países, posicionando al Tecnológico de Monterrey en el lugar 188 a nivel global, como la universidad privada número 29 del mundo y la universidad privada número 2 de América Latina.

Este reconocimiento refleja la fortaleza de un modelo educativo que apuesta por la formación integral de sus estudiantes mediante experiencias reales de aprendizaje, innovación, investigación aplicada, emprendimiento y una estrecha vinculación con empresas e instituciones de México y el extranjero.

banner

Para Ciudad Juárez, una de las regiones más dinámicas del país por su actividad industrial, empresarial y binacional, este resultado representa una oportunidad para continuar formando talento con visión global y capacidades para responder a los retos de un entorno cada vez más competitivo e interconectado.

La presencia de una institución reconocida internacionalmente fortalece además el ecosistema de colaboración entre academia, industria y sociedad, contribuyendo al desarrollo de profesionistas preparados para generar impacto tanto en la frontera como en escenarios internacionales.

You Might Also Like

You may also like

Así se veía la Feria Juárez cuando el calor aún dominaba la...

Buscan apoyo para Lucas; solicita donaciones de sangre

Advierten multas millonarias, pero la acequia sigue convertida en basurero

Alcalde destaca coordinación y prevención en seguridad de Ciudad Juárez

JuárezBus anuncia ajuste temporal de rutas este sábado

Supervisa alcalde encendido de nuevas luminarias en la colonia Juanita Luna