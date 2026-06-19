Tec de Monterrey entre las mejores universidades del mundo

Según el QS World University Rankings 2027, el Tecnológico de Monterrey se ubicó en la posición 188 a nivel global, como la universidad privada número 29 del mundo y la número 2 de América Latina.

En la edición 2027 del QS World University Rankings, el Tecnológico de Monterrey logró colocarse dentro de las 200 mejores universidades del mundo, de acuerdo con la evaluación internacional. El reconocimiento también abarca a su campus en Ciudad Juárez, dentro de uno de los listados académicos más influyentes a nivel global.

La clasificación analizó más de 8 mil instituciones de educación superior de 106 países, posicionando al Tecnológico de Monterrey en el lugar 188 a nivel global, como la universidad privada número 29 del mundo y la universidad privada número 2 de América Latina.

Este reconocimiento refleja la fortaleza de un modelo educativo que apuesta por la formación integral de sus estudiantes mediante experiencias reales de aprendizaje, innovación, investigación aplicada, emprendimiento y una estrecha vinculación con empresas e instituciones de México y el extranjero.

Para Ciudad Juárez, una de las regiones más dinámicas del país por su actividad industrial, empresarial y binacional, este resultado representa una oportunidad para continuar formando talento con visión global y capacidades para responder a los retos de un entorno cada vez más competitivo e interconectado.

La presencia de una institución reconocida internacionalmente fortalece además el ecosistema de colaboración entre academia, industria y sociedad, contribuyendo al desarrollo de profesionistas preparados para generar impacto tanto en la frontera como en escenarios internacionales.