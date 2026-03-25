Katya Echazarreta es un ejemplo de liderazgo y de abrir camino para las mujeres: Marco Bonilla

El alcalde Marco Bonilla destacó la trayectoria de la astronauta mexicana Katya Echazarreta resaltando su paso por la NASA y su histórico viaje al espacio, lo que la convierte en un orgullo nacional y en una figura que abre oportunidades para otras personas. “La doctora Katya Echazarreta es un ejemplo de cómo, con liderazgo, se puede abrir camino”, expresó Bonilla durante la conferencia “Espacio Sin Límites” impartida en el gimnasio Rodrigo M. Quevedo en la ciudad de Chihuahua ante cientos de estudiantes de nivel medio superior y superior.

El Alcalde de Chihuahua se refirió también al avance de las mujeres y el impacto que tiene en la sociedad: “Cuando una mujer avanza, avanza todo el entorno. Avanza la familia, avanza la ciudad, avanza el Estado completo. Si la mujer avanza, avanza Chihuahua”, expresó. Asimismo, enfatizó que el mes de marzo debe traducirse en acciones concretas en favor de los derechos de las mujeres, más allá de la conmemoración.

Además, Bonilla sostuvo que en Chihuahua se impulsa una visión donde el talento no tiene género, promoviendo iniciativas como la Universidad de las Mujeres para generar mayores oportunidades.

Por su parte, Katya Echazarreta compartió su historia de vida, relatando cómo desde los siete años soñó con viajar al espacio, enfrentando escepticismo y obstáculos a lo largo de su camino. Destacó el papel fundamental del apoyo de su madre, quien la impulsó a seguir adelante incluso en los momentos más difíciles, como cuando su familia atravesó una crisis económica que la llevó a trabajar múltiples empleos mientras continuaba con sus estudios.

La astronauta también habló sobre los retos que enfrentó como mujer mexicana en el ámbito de la ingeniería, donde la desigualdad y los prejuicios eran constantes. Sin embargo, resaltó la importancia de la perseverancia y de tomar decisiones firmes en cada etapa de su vida, lo que la llevó a integrarse a la NASA y participar en proyectos de gran relevancia como la misión Europa Clipper.

Finalmente, compartió su experiencia al viajar al espacio, describiéndola como un momento que transformó su visión de vida. Aseguró que su verdadera misión no era solo llegar al espacio, sino regresar a México para generar oportunidades para las nuevas generaciones: “Mi misión es que no sea la primera, ni la única, ni la última”, afirmó.