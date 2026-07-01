La Dirección General de Protección Civil del Municipio informó que este miércoles 1 de julio se espera un día caluroso en Ciudad Juárez, con una temperatura máxima de 36 grados centígrados y cielo mayormente soleado.



De acuerdo con el pronóstico, se prevén vientos de entre 5 y 25 kilómetros por hora, con rachas de 26 a 32 kilómetros por hora. La probabilidad de precipitación se mantiene baja, entre el 1 y el 12 por ciento.



Para la noche la temperatura descenderá hasta los 24 grados centígrados. Se esperan las mismas condiciones de viento, con rachas de hasta 32 kilómetros por hora, mientras que el cielo presentará un aumento de nubosidad. La probabilidad de lluvia será de entre el 1 y el 12 por ciento.



Protección Civil indicó que las condiciones calurosas continuarán durante los próximos días. Para el jueves se pronostica una temperatura máxima de 36 grados y mínima de 24 grados, con cielo mayormente soleado y una probabilidad de lluvia de entre el 1 y el 7 por ciento.



En tanto, para el viernes se espera un ligero incremento en la temperatura, con una máxima de 37 grados y mínima de 24 grados. El cielo permanecerá mayormente soleado, con vientos de 5 a 25 kilómetros por hora, rachas de hasta 32 kilómetros por hora y una probabilidad de precipitación de entre el 1 y el 11 por ciento.



Ante las altas temperaturas, se recomienda mantenerse bien hidratado, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad y utilizar ropa ligera y de colores claros para prevenir afectaciones por el calor.