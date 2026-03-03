—Maru en la toma de protesta del nuevo jefe estatal de la GN

–Le pica el gusanito de la grilla a empresario Pablo Cuarón

Que los de Desarrollo Urbano andan con todo, y ahora sí, no hay poste que se les escape. Resulta que, en estos días, la directora Claudia Morales Medina anunció con bombo y platillo que retiraron más de 58 kilómetros de cableado aéreo de fibra óptica.

No es cualquier cosa. Y es que, entre tanto cable colgado, la ciudad ya parecía competencia de telarañas.

Lo que llama la atención es que, después de la limpia de puestos ambulantes y módulos que invadían banquetas, el municipio está decidido a poner orden… ¡aunque la batalla contra la basura sigue siendo el talón de Aquiles!

El programa Juárez Amanece nació para limpiar las calles, pero la mala costumbre de tirar basura nomás no se va. A la par deberían de crear una campaña de concientización a ver si la gente agarra la onda y deja de tirar basura en cantidades industriales en la vía pública.

Eso sí, los servidores públicos traen la pila bien puesta —literal—, y no se puede negar el esfuerzo por darle un levantón a la imagen urbana. Pero no falta el mal pensado que se pregunta si detrás de tanto cable bajado no habrá también algún interés escondido o si alguna empresa saldrá beneficiada con la limpia.

Estos trabajos son como quitarle una raya al tigre, la tarea apenas empieza. Porque mientras unos recogen cables, otros siguen tirando basura y unos más ya andan viendo dónde montar el siguiente changarro.

En Juárez, el verdadero reto no es solo ordenar el cableado, sino cablear la conciencia ciudadana.

**********

Dice el corrillo político que Maru Campos no deja pasar oportunidad para dejar claro quién manda en Chihuahua. Ahí la vieron, muy sonriente y bien puesta como invitada estrella en la toma de protesta del nuevo jefe estatal de la Guardia Nacional, el general Israel Caro Rodríguez.

Y aunque el acto fue formalito, entre saludos y apretones de manos se nota que la gobernadora quiere controlar el tablero de la seguridad, por aquello de las encuestas y la inquietud ciudadana.

No es cualquier arribista el general Caro, presume más de 35 años de servicio, estudios en la Escuela Superior de Guerra y un par de maestrías. Además, trae la experiencia de haber coordinado la Guardia Nacional en Campeche y Oaxaca. O sea, ya sabe lo que es lidiar con grilla y calor político.

El mensaje fue claro, Caro Rodríguez prometió mejorar la percepción de seguridad. Ojalá que no se quede en discurso porque, si algo le urge a Chihuahua, es que los ciudadanos dejen de sentir que la violencia los tiene acorralados. Y, aguas, porque el cartel de las buenas intenciones ya está muy gastado.

En el evento también desfilaron mandos de la Guardia Nacional, el Ejército, el fiscal estatal y Seguridad Pública. Todos juntitos, pero cada uno jalando agua para su molino. Ya veremos si la foto del recuerdo se transforma en una coordinación real o si, como en otras ocasiones, cada uno va por su lado.

*************

El empresario ferretero, que siempre ha estado más cerca del mostrador de las pinturas que de la política, se metió a la grilla y, como quien le da vuelta a la tuerca, soltó un video en redes donde le entra de lleno al debate sobre la elección de regidores.

Sí, de esos personajes que suelen pasar de noche en el cabildo y que nadie sabe ni quiénes son ni qué hacen.

Resulta que Cuarón no quiere que los regidores sean simples relleno de planillas ni peones de partidos. Él apoya la propuesta de que los ciudadanos, como usted y como yo, los elijamos directamente.

Así, cada quien podría saber quién es el que lo representa en el ayuntamiento, contactarlo y exigirle resultados, dice el ex secretario de Educación en tiempos del impresentable exgobernador Javier Corral.

Nada de seguir el juego de partidos, planillas o compromisos de cúpula. El regidor, dice Pablo, tendría el compromiso con la colonia, el barrio, el territorio donde fue electo. Así sí vale la pena tener representante en el cabildo.

La idea no es cualquier ocurrencia. En tiempos en que la ciudadanía anda harta de políticos de siempre y busca a quién pedirle cuentas, la propuesta que apoya Cuarón suena refrescante para muchos, entre ellos los de Morena.