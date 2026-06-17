Ciudad Juárez.— El cierre de plantas maquiladoras y la disponibilidad de naves industriales en renta continúan siendo visibles en distintos parques industriales de la ciudad, en un contexto donde cientos de trabajadores señalan dificultades para encontrar empleo en el sector manufacturero.

Durante un recorrido realizado por diversos complejos industriales, fue posible observar que algunas instalaciones permanecen desocupadas y exhiben anuncios de renta, una situación que para trabajadores desempleados refleja la persistencia de la desaceleración económica que ha afectado a la industria maquiladora durante los últimos meses.

Ciudadanos que anteriormente laboraban en plantas manufactureras señalaron que actualmente las oportunidades de empleo son limitadas y que los procesos de contratación se han vuelto más estrictos en comparación con años anteriores.

“Antes era más fácil encontrar trabajo en una maquiladora; ahora piden más requisitos y muchas veces ni siquiera están contratando”, comentó un buscador de empleo entrevistado durante el recorrido.

La falta de vacantes ha sido una constante durante más de un año, según trabajadores y residentes de distintos sectores de la ciudad, quienes afirman que la situación ha impactado principalmente a familias que dependen de la industria manufacturera como principal fuente de ingresos.

Mientras tanto, varias empresas mantienen en renta sus instalaciones o parte de sus espacios industriales, en espera de una recuperación de la actividad económica que permita la llegada de nuevas inversiones y la generación de empleos.

La industria maquiladora ha sido históricamente uno de los principales motores económicos de Ciudad Juárez, por lo que cualquier reducción en la actividad productiva repercute directamente en el mercado laboral y en la economía de miles de hogares fronterizos.