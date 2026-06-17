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Ciudad Juárez

Bomberos reconocen 28 años de servicio del Capitán Primero Manuel Ambriz Collazo

by EdiciónJuárez
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Entre muestras de reconocimiento y compañerismo, la Dirección General de Protección Civil rindió este miércoles al Capitán Primero Manuel Ambriz Collazo un emotivo reconocimiento, quien concluyó una trayectoria de 28 años dentro del Departamento de Bomberos de Ciudad Juárez.

La ceremonia se realizó durante la mañana con el tradicional último pase de lista, ceremonia en la que participaron compañeros, mandos operativos y personal de la corporación para rendir tributo a una carrera marcada por el compromiso con la atención de emergencias y la protección de la ciudadanía.

A lo largo del acto, los asistentes destacaron la entrega, disciplina y vocación de servicio que distinguieron al oficial durante casi tres décadas de labor, tiempo en el que participó en innumerables intervenciones relacionadas con incendios, rescates y situaciones de riesgo para la comunidad.

Los integrantes del cuerpo de bomberos reconocieron además la huella que deja dentro de la institución, resaltando que su experiencia y profesionalismo se convierten en un referente para las nuevas generaciones de elementos que continúan desempeñando esta labor.

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Durante la ceremonia prevaleció un ambiente de gratitud y respeto, donde no faltaron los aplausos, abrazos y mensajes de reconocimiento hacia quien dedicó gran parte de su vida al servicio público.

La Dirección General de Protección Civil agradeció al Capitán Primero Manuel Ambriz Collazo por su contribución al fortalecimiento de la corporación y por su participación en la atención de miles de emergencias a lo largo de su carrera.

Con este homenaje, la dependencia despidió a uno de sus elementos con mayor experiencia, deseándole éxito en la nueva etapa que inicia tras concluir una trayectoria de casi tres décadas al servicio de los juarenses.

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