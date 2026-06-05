La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS) informa que, de enero a mayo de 2026, se han aplicado un total de mil 204 multas por diversas infracciones relacionadas con el uso indebido de los servicios de agua potable y alcantarillado, siendo las más recurrentes el desperdicio de agua potable, la instalación o utilización de tomas clandestinas y las alteraciones a los aparatos medidores.

De acuerdo con los registros del organismo, durante enero se aplicaron 257 sanciones, en febrero 327, en marzo 247, en abril 242 y durante mayo 131 multas.

El jefe del departamento de Operaciones Comerciales de la JMAS, Edgar Rivas, informó que una de las principales causas de sanción continúa siendo el desperdicio de agua potable, particularmente por prácticas como regar fuera de los horarios establecidos, lavar vehículos con manguera o utilizar agua potable para barrer cocheras, banquetas y patios.

“La multa por desperdicio de agua oscila entre los 5 mil 400 y los 34 mil 800 pesos. Entre las conductas más frecuentes que derivan en sanciones se encuentran el incumplimiento de los horarios de riego, el lavado de vehículos con manguera y el uso de agua potable para limpiar patios, banquetas o cocheras”, explicó el funcionario.

Las sanciones económicas están contempladas en el artículo 88 de la Ley del Agua del Estado de Chihuahua y pueden ir de 20 a 800 UMA para los sectores doméstico y comercial, mientras que para el sector industrial pueden alcanzar entre 300 y mil 500 UMA, dependiendo de la gravedad de la infracción.

Las colonias que registran el mayor número de incidencias y que actualmente son consideradas focos de atención son Las Haciendas, Parajes de Oriente, Parajes del Sur, Senderos de San Isidro y Parajes de San José.

La JMAS recuerda a la ciudadanía que toda multa aplicada cuenta con el debido sustento mediante evidencia fotográfica y el dictamen técnico correspondiente, elementos que permiten acreditar la infracción y determinar el monto de la sanción.

Asimismo, el organismo mantiene vigente la campaña de concientización “Se está acabando, ¿tú qué haces para cuidarla?”, mediante la cual se busca promover el uso responsable del agua potable y evitar conductas que generen desperdicio, especialmente durante la temporada de calor, cuando aumenta considerablemente la demanda del recurso.