La Universidad Tecnológica de Paquimé se consolidó como la delegación más ganadora del III Encuentro Cultural y Deportivo de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, que reunió a más de 600 estudiantes del estado.

El contingente cosechó 15 medallas en total y obtuvo el primer lugar general en el área artística, tras triunfar en cinco de las ocho categorías disputadas: rondalla, grupo de rock, baile moderno, canto y mural en gis.

A estos logros, se sumaron los campeonatos en basquetbol femenil y voleibol playero varonil, con lo que se alcanzaron siete pases directos para representar a la entidad, en el certamen nacional que se celebrará el próximo año en Puebla.

El rector de la UT Paquimé, Erik Gabriel Loya Ruiz, expresó su orgullo por el desempeño de las y los competidores.

Destacó el entusiasmo con el que representaron a la casa de estudios y agradeció el apoyo brindado para la realización del evento.

“Estos logros reflejan la dedicación del alumnado, la guía de sus entrenadores e instructores, y el respaldo del equipo técnico que promueve la formación integral a través de actividades extracurriculares”, comentó.

Reafirmó además el compromiso de seguir con el impulso a la práctica deportiva y artística como pilares clave de la formación educativa, a fin de abrir espacios para que la juventud descubra y desarrolle todo su potencial.