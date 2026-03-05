–Llega propuesta de reforma al Congreso con sabor a desacuerdo

–La idea del sacrificio le da vueltas en la cabeza a Dani Álvarez

En Palacio Nacional las cosas no saldrán nada bien con el tema de la reforma electoral, ayer en la mañanera la presidenta, Claudia Sheinbaum, ya sin miedo, lanzó su iniciativa al Congreso.

Pero en cuanto vio que sus compas del PT y Verde le iban a hacer el paro, salió a decir desde su atril mañanero que no pasa nada si tumban su reforma electoral, la cual ya llaman Ley Maduro.

¿Cómo que no pasa nada? ¡Claro que sería un madrazo! Porque, la neta, Morena ha hecho hasta lo imposible por tener mayoría, desde la vieja trampa de la sobrerrepresentación, hasta fichar senadores de otros partidos y negociar “carpetazos” para convencer a los Yunes.

Y ni así pueden retorcer la Constitución. Ahora, la presidenta está rodeada de aliados que ya no se ven tan aliados: el PT y el Verde andan enojados porque la reforma, dicen, sólo beneficia a Morena.

Ya le llaman la “Ley Maduro”, para que no quede duda. Si esto se aprueba, Morena sería el único partido, y ni López Obrador se atrevió a tanto.

En medio de ese torbellino, la presidenta parece secuestrada entre los intereses de Ignacio Mier, Adán Augusto y Monreal. Sus supuestos aliados ya la tienen en el piso y todo parece indicar que su intentona de reformar la ley electoral será una derrota clarita, aunque ella diga que no y quiera dorar la píldora a los mexicanos.

**********

La dirigente estatal del PAN, Dani Álvarez, sigue presumiendo que los gobiernos panistas gobiernan con la gente y entregan resultados.

Sin embargo, muchos no pueden evitar preguntarse si eso será suficiente para mantener el ánimo azul y que Acción Nacional refrende algunos municipios y sobre todo el Estado.

La dirigente partidista anda recorriendo las calles a todo lo que da en los municipios, el último en el que estuvo fue en la capital del mundo Hidalgo del Parral.

Dicen que la señora tiene tan buena conexión con la raza, que hasta le creen cuando asegura que el PAN es más acción que discurso. Eso sí, en cada visita, no falta quien le recuerde que lo que urge son soluciones y menos selfies.

Por cierto, no hay que perder de vista la jugada que se cocina en el estatal. Dani suena fuerte como posible candidata a la alcaldía de Ciudad Juárez, y aunque es la más competitiva en su tierra natal, el PAN allá está más desarticulado que rompecabezas sin piezas.

Así que Álvarez sería la mejor candidata para pelearle la plaza electoral a los morenos en esta frontera, en donde está la mata de los votos. Muchos opinan que sería un sacrificio para sumarle muchos votos al candidato a gobernador de su partido, que seguramente sería Marco Bonillo.

Por cierto, este miércoles, sin bronca alguna la propuesta de reforma electoral de Sheinbaum llegó más tarde que temprano y con el típico sabor a desacuerdo.

Morena, PT y PVEM, aunque se dicen aliados, siguen peleando como hermanos por el recorte a partidos y los pluris. Y aunque la presidenta se reunió con el diputado Ricardo Monreal y Nacho Mier para afinar la propuesta, los aliados no estaban convencidos.

El proyecto fue recibido con bombo y platillo por la panista Kenia López Rabadán, quien no perdió oportunidad para recordar que se pretende cambiar 11 artículos de la Constitución.

Se inició el proceso legislativo, que, entre vueltas a comisiones y debates, promete estar de lo más caliente. Y como la reforma ha ocupado la conversación pública, la Mesa Directiva decidió que todos puedan leerla en la Gaceta, porque la transparencia es el nuevo mantra político.

Entre los puntos que más ruido hacen está la reducción de senadores, el voto popular para los pluris y, cómo no, el recorte presupuestal a partidos. Para el INE, menos tiempo en spots y tope salarial, porque ya no habrá sueldos de lujo.

Sheinbaum asegura que el PREP no desaparece, pero la duda sigue en el aire. Y si no hay mayoría calificada, hay plan B, porque en política nadie se queda sin alternativas.

En el Congreso de la grilla, nada está escrito y todo puede cambiar en un abrir y cerrar de urna. Ya veremos como termina este capítulo.