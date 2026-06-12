Miles de familias de Riberas del Bravo están cada vez más cerca de dejar atrás la problemática de los constantes desbordamientos registrados en el canal Siglo XXI, que durante años afectó su calidad de vida. Gracias a la construcción del nuevo canal de conducción de agua tratada que realiza la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), por instrucción de la gobernadora Maru Campos, más de 112 mil habitantes de este sector se verán beneficiados.

Por años, los vecinos de las diferentes etapas de Riberas del Bravo convivieron con malos olores, acumulación de aguas residuales, proliferación de insectos y riesgos para la salud derivados de los desbordamientos ocasionados por la mezcla de aguas pluviales y residuales en el canal Siglo XXI.

Actualmente, con un avance del 90 por ciento, esta obra representa una respuesta concreta a una de las necesidades más demandadas de la comunidad.

La señora Concepción del Refugio Ortiz, habitante de Riberas del Bravo etapa 6, destacó el impacto positivo que tendrá el proyecto para cientos de familias.

“La contaminación que generaba este canal era bastante. Cuando se desbordaba, el agua llegaba hasta las casas y también aumentaban los mosquitos, las cucarachas y los problemas de salud para los vecinos”, recordó.

La vecina agradeció el apoyo brindado para atender una situación que durante años afectó a la comunidad.

“Estamos muy contentos porque vemos que la obra ya está muy avanzada. Agradezco a la gobernadora Maru Campos por impulsar este proyecto tan importante para nosotros y confío en que pronto estará terminado”, expresó.

La obra contempla una inversión superior a los 42 millones de pesos y consiste en la construcción de un canal de concreto de 1.2 kilómetros de longitud que conectará la Planta Tratadora de Aguas Residuales Sur con el Dren Interceptor, permitiendo conducir de manera segura el agua tratada sin necesidad de que atraviese el canal Siglo XXI.

Don Esteban Gómez, vecino de Riberas del Bravo, señaló que, este proyecto representa una mejora significativa para las nueve etapas de la colonia.

“Es una obra que la gente de Riberas estuvo pidiendo durante mucho tiempo y hoy vemos que se está atendiendo una necesidad de la comunidad. Para mí es una gran obra y de mucho beneficio para la colonia”, comentó.

Asimismo, reconoció el trabajo de quienes participan en su construcción.

“Muchas gracias a todas las personas involucradas, a los trabajadores, ingenieros y autoridades que están haciendo posible este proyecto. Nos va a favorecer a todos”, afirmó.

El arquitecto Héctor Del Toro, supervisor de la obra de la JMAS, explicó que la infraestructura consiste en un canal de concreto de 3.5 metros de ancho y 1.5 metros de altura, diseñado para conducir el agua tratada y evitar los problemas de desbordamiento que se presentaban en la zona.

Por su parte, el Ingeniero Omar Villegas, coordinador de residentes en supervisión de obra de la JMAS, señaló que, el proyecto fue desarrollado para resolver de manera definitiva la problemática generada por las aguas residuales, quedando únicamente para el tránsito de agua pluvial.

“Con esta infraestructura, toda el agua tratada producida en la planta podrá llegar directamente al dren interceptor sin necesidad de transitar por el canal Siglo XXI, evitando riesgos para los habitantes de Riberas del Bravo”, explicó.

La obra inició el 9 de mayo de 2025 y actualmente registra un avance del 90 por ciento, consolidándose como una de las acciones más importantes para mejorar la calidad de vida de las familias de Riberas del Bravo.